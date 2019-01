Franziska Preuss si impone nella mass start di Ruhpolding. Fuori dalla top ten Vittozzi e Wierer

68 visualizzazioni | 01:29

La 12.5 km mass start femminile di biathlon, che conclude la tappa di Coppa del Mondo di Ruhpolding (Germania) sorride a Franziska Preuss, che precede la norvegese Ingrid Tandrevold e la slovacca Paulina Fialkova che, in virtù di questi risultati, supera in classifica generale le nostre Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer.



