"Poligono 360": Wierer vuole fare la storia, la Norvegia è superiore geneticamente

1.405 visualizzazioni | 04:14

Dorothea Wierer ha vinto anche la sprint di Hochfilzen e a Le Grand Bornand andrà a caccia di uno storico tris. L'azzurra è stata l'unica ad imporsi in un panorama dove la Norvegia spadroneggia come non mai. Ce ne parlano Dario Puppo e Max Ambesi nell'appuntamento settimanale dedicato agli sport invernali.



Il freddo è tornato, la neve cade di nuovo… Sorridete, perché è il momento del Circo Bianco e degli sport invernali! Da Kitzbühel ad Anterselva, passando per la Tournée dei Quattro Trampolini, le star della neve vi faranno vivere un inverno di fuoco.



Video highlights, interviste, curiosità... Tutto il meglio degli sport invernali lo trovi solo su it.eurosport.com – Buona visione!