"Poligono 360": Wierer ha cambiato la storia del biathlon, ora le manca solo il successo olimpico

Sulle nevi di Anterselva, l'azzurra ha dipinto pagine indelebili per questo sport, vincendo due ori e due argenti. La consapevolezza dei propri mezzi come arma segreta per fare l'ultimo salto di qualità. Ce ne parlando Dario Puppo e Max Ambesi.



Il freddo è tornato, la neve cade di nuovo… Sorridete, perché è il momento del Circo Bianco e degli sport invernali! Da Kitzbühel ad Anterselva, passando per la Tournée dei Quattro Trampolini, le star della neve vi faranno vivere un inverno di fuoco.



