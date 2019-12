La 10 km di sprint va a Johannes Boe, 13° Thomas Bormolini a Östersund

92 visualizzazioni | 02:59

Johannes batte Tarjei nel derby della famiglia Boe che ha monopolizzato la sprint maschile di Coppa del mondo sulla pista svedese di Oestersund, con il comune denominatore di un errore a testa al poligono. Il livignasco ha concluso al tredicesimo posto, miglior prestazione in carriera in questa specialità grazie alla massima precisione al poligono, 15° Hofer.



