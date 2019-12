14a vittoria a Östersund per Martin Fourcade: podio tutto francese, Hofer è 19°

164 visualizzazioni | 02:55

Giornata da ricordare per i francesi nel turno infrasettimanale di biathlon con il successo di Martin Fourcade, il 14° in terra svedese in carriera. Ai primi 4 posti ci sono solo francesi, con Fourcade davanti ai connazionali Simon Desthieux, Quentin Fillon Maillet e Emilien Jacquelin. Il miglior italiano è Lukas Hofer con il 19° posto.



