Escursione sull'asfalto per Ermits: scivolata con brivido nella 10 km maschile di Oberhof

Il 27enne biatleta estone perde il controllo degli sci in una discesa e finisce rovinosamente sull'asfalto. Per fortuna nulla di grave per l'atleta che ha ripreso regolarmente la gara.



Il freddo è tornato, la neve cade di nuovo… Sorridete, perché è il momento del Circo Bianco e degli sport invernali! Da Kitzbühel ad Anterselva, passando per la Tournée dei Quattro Trampolini, le star della neve vi faranno vivere un inverno di fuoco.



Video highlights, interviste, curiosità... Tutto il meglio degli sport invernali lo trovi solo su it.eurosport.com – Buona visione!