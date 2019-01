Magnifica Lisa Vittozzi! A Oberhof arriva la prima vittoria in Coppa del Mondo nella sprint

visualizzazione | 01:28

A Oberhof, teatro della 4° tappa di Coppa del Mondo di Biathlon, la 23enne azzurra sfata il tabù e coglie il primo successo in carriera in Coppa del Mondo nella sprint femminile di Oberhofer. Una vittoria meritatissima e costruita grazie a un poligono semplicemente perfetto. Per Vittozzi si tratta anche del primo podio stagionale.



