Dorothea Wierer, il bis mondiale è realtà: rivivi l'impresa nella 15km individuale

Dorothea Wierer bissa il successo di sabato nell'inseguimento ai mondiali di Anterselva 2020 e si prende anche la corona de nell’Individuale di 15km battendo di 2” la tedesca Hinz. Per l'azzurra, dunque sale a quota 3 il bottino di medaglie mondiali in una rassegna decisamente leggendaria.



