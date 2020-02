“Che roba, fantastica Dorothea Wierer!”: l’azzurra chiude in 19” il suo poligono nella staffetta

4.117 visualizzazioni | 00:30

La staffetta femminile di Anteselva vede l’Italia chiudere in 10a posizione dopo una prima parte di gara decisamente dominata con Vittozzi prima e Wierer poi. Ed è proprio l’ateta di casa a rendersi protagonista di un poligono esaltante, velocissimo in cui trova lo zero in meno di 20 secondi. Pazzesca.



