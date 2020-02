La Francia sul trono nella staffetta maschile. Boe trascina la Norvegia al 2° posto. Italia 7a

47 visualizzazioni | 01:11

Diciannove anni dopo Pokljuka e per la seconda volta nella sua storia la Francia festeggia la medaglia d'oro mondiale nella staffetta maschile. Nulla da fare per Norvegia e Germania, che chiudono rispettivamente al secondo e terzo posto. Ottimo settimo posto per il quartetto azzurro formato da Lukas Hofer, Thomas Bormolini (miglior gara della stagione), Daniele Cappellari e Dominik Windisch.



Il freddo è tornato, la neve cade di nuovo… Sorridete, perché è il momento del Circo Bianco e degli sport invernali! Da Kitzbühel ad Anterselva, passando per la Tournée dei Quattro Trampolini, le star della neve vi faranno vivere un inverno di fuoco.



Video highlights, interviste, curiosità... Tutto il meglio degli sport invernali lo trovi solo su it.eurosport.com – Buona visione!