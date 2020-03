Kaisa Mäkäräinen saluta il biathlon: "Mi mancheranno tutte le ragazze"

77 visualizzazioni | 01:17

Si congeda l'atleta finlandese, proprio nello stadio di casa a Kontiolahti. 4° posto finale per la Mäkäräinen che in carriera ha raccolto 27 vittorie, compreso l’oro iridato nell’inseguimento di Khanty-Mansiysk 2011, e 85 podi (seconda di sempre). Tre Coppe del Mondo assolute (ci sono riuscite solo in tre), anche se non ha mai vinto una medaglia olimpica.



