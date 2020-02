Fourcade si riprende la corona: al francese l'individuale, Johannes Boe è secondo

291 visualizzazioni | 03:01

Il francese vince l'individuale mondiale per la quarta volta in carriera e raggiunge Bjoerndalen per ori individuali vinti nella rassegna iridata (11). Johannes Boe è ancora secondo, bronzo all'austriaco Landertinger.



