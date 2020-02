Sorrisi, brividi e Inno di Mameli: la cerimonia del secondo oro mondiale di Dorothea Wierer

155 visualizzazioni | 02:37

Davanti alla marea di appassionati presenti ad Anterselva, Dorothea Wierer è salito per la seconda volta sul gradino più alto del podio in questi Mondiali per ricevere la medaglia d'oro per il successo nella 15 km individuale. Il video della cerimonia.



Il freddo è tornato, la neve cade di nuovo… Sorridete, perché è il momento del Circo Bianco e degli sport invernali! Da Kitzbühel ad Anterselva, passando per la Tournée dei Quattro Trampolini, le star della neve vi faranno vivere un inverno di fuoco.



Video highlights, interviste, curiosità... Tutto il meglio degli sport invernali lo trovi solo su it.eurosport.com – Buona visione!