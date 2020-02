Ad Anterselva, la staffetta femminile è bella a metà: Wierer e Vittozzi super nelle prime frazioni

868 visualizzazioni | 01:44

Nella staffetta femminile l'Italia parte bene con Vittozzi e Wierer che lasciano in eredità alle loro colleghe un vantaggio di 1 minuti sulla quarta in classifica. Le altre staffettiste però commettono troppi errori e sfuma il sogno di un podio.



