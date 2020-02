Ad Anterselva è sempre festa Norvegia: Roeiseland vince la sprint, Vittozzi sesta davanti a Wierer

382 visualizzazioni | 02:45

Nella prima gara individuale dei mondiali di biathlon, la spunta la norvegese Marte Roeiseland in una gara ad eliminazione. Podio a sorpresa con l'argento all'americana Dunklee e bronzo alla ceca Charvatova. Buona prova delle azzurre: Vittozzi è sesta, Wierer settima, entrambe in buona posizione per l'inseguimento. Crolla Tiril Eckhoff.



