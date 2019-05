Top 10: le migliori giocate della 30a giornata di Serie A

2.969 visualizzazioni | 02:33

Una serie di assist conditi da canestri spettacolari disegna il podio delle giocate più spettacolari della 30a giornata di Serie A: i protagonisti sono Chris Wright per Williams Mosley (Alma Trieste), Austin Daye per Michael Bramos (Umana Reyer Venezia) e Jeremy Chappell per John Brown (Happy Casa Brindisi).