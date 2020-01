Top 10: le migliori giocate della 17esima giornata di Eurolega

4 visualizzazioni | 02:53

La 17esima e ultima giornata della fase d'andata di Eurolega regala come sempre spettacolo e giocate notevoli: in vetta c'è Tornike Shengelia e la sua tonante schiacciata in testa a Mirotic, tra l'altro canestro della vittoria per il Baskonia contro il Barcellona.