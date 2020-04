🎙 Tonut e Ruzzier, la Coppa Italia e l’orgoglio triestino: "La bora ci fa andar fuori di testa"

69 visualizzazioni | 19:10

Insieme hanno vinto un campionato Europeo Under 20 con la maglia dell’Italia, hanno condiviso gioie nella loro Trieste e poi a Venezia. Le strade di Ruzzier e Tonut hanno poi preso destini diversi per ritrovarsi quest’anno con le ultime due Coppe Italia nelle tasche di Cremona e Venezia. Michele Ruzzier e Stefano Tonut conosceteli meglio in Call-azione da Eurosport con Giulia Cicchinè.