La Dinamo Sassari solleva la Supercoppa: è il sesto trofeo nella storia della società

Il successo in overtime sulla Reyer Venezia regala a Banco di Sardegna Sassari la Supercoppa 2019, la seconda nella storia dopo quella del 2014 e il sesto titolo in generale per la società. Per coach Gianmarco Pozzecco si tratta del secondo titolo dopo la FIBA Europe Cup vinta nella scorsa stagione.