Highlights, semifinale Supercoppa: Vanoli Cremona-Banco di Sardegna Sassari 94-101 (OT)

La prima semfinale della Supercoppa 2019 vede il successo della Dinamo Sassari per 101-94 in overtime sulla Vanoli Cremona. Dwayne Evans segna 18 punti per la formazione allenata da Gianmarco Pozzecco, per Cremona non bastano i 25 con cinque triple di Matt Tiby.