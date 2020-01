VIDEO - Wesley Saunders galleggia in aria: grande assist per la schiacciata di Ethan Happ

Wesley Saunders e Ethan Happ firmano in coppia una delle giocate più belle della partita tra Vanoli Cremona e Happy Casa Brindisi: splendido assist dopo aver galleggiato in aria di Saunders per il taglio centrale di Happ che chiude al ferro!