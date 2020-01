VIDEO - Super rimonta di Brescia: parzialone di 16-0 in 4 minuti e vittoria contro Venezia

Incredibile successo in rimonta della Germani, che piazza un break di 16-0 dal 35'30'' al 39'30'' e supera Venezia. Brescia centra così il 7° successo casalingo (su 8 gare fin qui disputate) e certifica il 3° posto in classifica, posizionamento con cui si presenterà nel tabellone delle Final Eight di Coppa Italia.