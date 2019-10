VIDEO - Stefan Markovic illumina in contropiede: splendido assist dietro-schiena per Kyle Weems

51 visualizzazioni | 00:26

Anche Stefan Markovic fornisce un solido contributo nella serata del debutto di Milos Teodosic in bianconero: l'esterno serbo segna 10 punti e serve 6 assist, tra cui questo bellissimo dietro-schiena in contropiede per un canestro facile di Kyle Weems.