VIDEO - Partitona di Jordan Parks: 25 punti, massimo in serie A, e vittoria Treviso

Gara maiuscola di Jordan Parks, decisivo per la vittoria in rimonta di Treviso contro Reggio Emilia. Per l'ex Capo d'Orlando la miglior prova stagionale con 25 punti e 9 rimbalzi.