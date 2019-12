VIDEO - Non basta alla Virtus per vincere ma Milos Teodosic resta uno spettacolo

Seconda sconfitta esterna di fila per la Segafredo Bologna: non basta un maestoso Milos Teodosic da 22 punti (15 nel primo tempo), 10 assist, 5 falli subiti e 0 palle perse. Il serbo è sempre uno spettacolo per gli occhi.