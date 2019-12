VIDEO - Movimento da ballerino e schiacciatona: Ethan Happ non smette di stupire

Miglior prova stagionale in campionato per il centro della Vanoli Cremona. 24 punti e 9 rimbalzi, ma anche giocate di puro talento come questa: movimento da ballerino spalle a canestro, svitamento e schiacciatona.