VIDEO - Massimo in Serie A per Nicola Akele: 21 punti contro Varese

Serata magica per Nikola Akele che brilla contro Varese con 21 punti, il suo massimo stagionale e il suo record personale in Serie A. Per il prodotto del vivaio Reyer Venezia e poi passato alla Rhode Island University, una prova con 4 su 6 da due, 3 su 5 da tre, 6 rimbalzi e 3 assist.