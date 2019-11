VIDEO - Magia in penetrazione di Jerome Dyson a 15" dalla sirena: Roma sbanca Cantù

Jerome Dyson firma il canestro-vittoria per la sua Virtus Roma nella trasferta al PalaDesio contro l'Acqua San Bernardo Cantù per 76-74: chiuderà come MVP della gara con 21 punti, 8 assist, 6 rimbalzi e 7 falli subiti.