L'Allianz Dome di Trieste è tutto per la piccola guerriera Sveva

706 visualizzazioni | 00:51

Per una sera la squadra giuliana si chiama Sveva Trieste, in onore della piccola tifosa stroncata da una terribile malattia, e l'Allianz Dome si stringe in un commevente abbraccio in occasione della sfida casalinga contro Brescia. Tutti per Sveva, la piccola guerriera che ha unito il basket italiano.