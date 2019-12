VIDEO - Josh Owens mette in piedi uno show a suon di schiacciate al Forum

Dimostrazione di forza, atletismo e coordinazione di Josh Owens al Forum contro Milano. Il lungo americano di Reggio Emilia mette in piedi uno show chiudendo i pick and roll con i compagni con schiacciate meritevoli di un posto in Top 10.