VIDEO - Il miglior Nedovic non basta a Milano: 23 punti per il serbo al PalaDozza

Come contro Pistoia, il migliore dell'Olimpia Milano è Nemanja Nedovic! Il serbo si conferma in grande ripresa a livello fisico, al PalaDozza segna 23 punti ed è l'ultimo ad arrendersi, anche se non basta per la vittoria.