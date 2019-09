Highlights: Virtus Segafredo Bologna-Virtus Roma 74-67

visualizzazione | 06:44

La Virtus Segafredo Bologna esordisce in campionato superando la Virtus Roma 74-67, tremando nel finale dopo aver toccato anche il +21 nel terzo quarto. Kyle Weems è top-scorer con 19 punti e 10 rimbalzi, mentre Stefan Markovic aggiunge 12 assist in attesa del rientro di Milos Teodosic, ancora ai box per il problema di fascite plantare.