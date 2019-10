Highlights: Virtus Roma - Vanoli Cremona 97-94

75 visualizzazioni | 07:16

La terza è quella buona per la Virtus Roma che a mezzogiorno, al PalaEur, supera in volata la Vanoli Cremona e conquista la prima vittoria stagionale, la prima in A dopo i due anni trascorsi in Serie A2. Decisivo Jerome Dyson che mette a referto 25 punti, compresa la ciliegina della tripla pazzesca e determinante negli ultimi secondi.