Highlights: Virtus Roma-Segafredo Virtus Bologna 68-97

La Segafredo Virtus Bologna centra la quarta vittoria consecutiva in campionato e si mantiene saldamente in testa alla classifica. In una partita già decisa dopo poco più di un quarto, coach Djordjevic può ruotare tutta la panchina: 14 punti di Kyle Weems, 12 a testa per Giampaolo Ricci e Filippo Baldi Rossi. Roma fa debuttare James White (16 punti) ma incassa il quarto ko in fila.