Highlights: Virtus Roma-Oriora Pistoia 80-81

Prima vittoria esterna della stagione per l'OriOra Pistoia che sbanca il PalaEur, casa della Virtus Roma, e conquista due punti importanti in chiave salvezza. Decisivo il canestro di Justin Johnson ad una manciata di secondi dalla sirena in risposta alla bomba di William Buford del momentaneo sorpasso capitolino.