Highlights: Virtus Roma-Happy Casa Brindisi 63-87

Dopo la sconfitta all'esordio, la Happy Casa Brindisi viola il parquet della Virtus Roma centrando il primo successo stagionale per 87-63. Darius Thompson guida con 21 punti, seguito dai 17 di Adrian Banks, mentre per Roma, al secondo ko in fila, non servono i 17 di William Buford e i 10 con 9 rimbalzi di Davon Jefferson, all'esordio in giallorosso.