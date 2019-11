Highlights: Virtus Roma-Carpegna Prosciutto Pesaro 92-83

24 visualizzazioni | 05:59

Secondo successo consecutivo per la Virtus Roma, che superando Pesaro la inguaia ulteriormente in termini di classifica, complice il successo ottenuto da Pistoia qualche ora prima. Sono le triple di Tomas Kyzlink a fare la differenza in favore dei padroni di casa. I molti liberi sbagliati da Barford nel finale concitato costringono Pesaro alla resa.