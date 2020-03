Highlights: Virtus Roma-Banco di Sardegna Sassari 88-93

18 visualizzazioni | 06:50

Dopo la sconfitta con Burgos in Champions, quella con Brindisi in Coppa Italia e quelle negli ultimi due turni di A, la ripresa del campionato è felice per il Banco di Sardegna Sassari che si impone in un PalaEur deserto e quasi spettrale contro la Virtus Roma, al nono ko consecutivo e scivolata al penultimo posto con Trieste e Pistoia.