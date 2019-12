Highlights: Vanoli Cremona-Segafredo Virtus Bologna 78-66

21 visualizzazioni | 07:06

La Virtus Bologna incassa la prima sconfitta stagionale in campionato che spezza una striscia di dieci vittorie consecutive: Cremona festeggia il quinto successo in fila che la porta al quarto posto in classifica, spinta dai 25 punti con 9 rimbalzi di Wesley Saunders. Milos Teodosic segna solo 7 punti con un assist prima di essere espulso nel terzo periodo.