Highlights: Vanoli Basket Cremona-Virtus Roma 103-92

12 visualizzazioni | 07:52

Terzo successo consecutivo per la Vanoli Cremona che supera un'ostica Virtus Roma al termine di una gara dal punteggio altissimo e consolida il sesto posto a 22 punti. E' il sesto stop di fila per la squadra di Piero Bucchi che lotta comunque fino alla fine ma non riesce ad evitare un ko che tiene i capitolini a 14 punti, soltanto quattro in più del penultimo posto di Trieste.