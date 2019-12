Highlights: Umana Reyer Venezia-Virtus Roma 79-77

111 visualizzazioni | 08:40

L'Umana Reyer Venezia infila la seconda vittoria consecutiva battendo la Virtus Roma 79-77 grazie a un canestro di Austin Daye nel finale e si rilancia verso la qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia (7-7). Daye chiude con 28 punti e 9 rimbalzi, seguito dai 16 di Mitchell Watt. Per Roma (7-8) non bastano i 16 punti di William Buford e i 15 di Davon Jefferson.