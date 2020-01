Highlights: Umana Reyer Venezia-Segafredo Virtus Bologna 71-83

11 visualizzazioni | 08:25

Il big match del Taliercio è della Virtus Bologna che supera l'Umana Reyer Venezia e centra la sesta vittoria consecutiva in campionato! E' una serata dolce per la squadra di Djordjevic perchè, complice il ko casalingo di Sassari, vola a +4 in classifica sui sardi.