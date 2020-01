Highlights: Umana Reyer Venezia-Pompea Fortitudo Bologna 80-70

2 visualizzazioni | 06:18

Seconda vittoria in fila, terza in una settimana considerando l'Eurocup, per l'Umana Reyer Venezia che supera la Pompea Fortitudo Bologna, anche in classifica, e ribalta pure il -7 patito all'andata al PalaDozza. Per la Effe è il secondo stop consecutivo, il quarto nelle ultime cinque partite, una striscia che tiene la squadra di Antimo Martino ferma a 18 punti.