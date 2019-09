Highlights: Umana Reyer Venezia-Pallacanestro Trieste 78-73

73 visualizzazioni | 08:44

L'Umana Reyer Venezia batte la Pallacanestro Trieste all'esordio in campionato completando una sudatissima rimonta soltanto nell'ultimo minuto grazie a una fantastica doppia giocata di Mitchell Watt, con schiacciata e stoppata decisiva nell'azione seguente. Michael Bramos è top-scorer con 25 punti e 5 triple, per Trieste non bastano i 21 di Kodi Justice.