Highlights: Segafredo Virtus Bologna-Umana Reyer Venezia 75-70

Nella serata del grande debutto di Milos Teodosic in maglia bianconera (22 punti e 7 assist in 21 minuti), la Virtus Segafredo Bologna supera l'Umana Reyer Venezia 75-70 e rimane imbattuta in testa alla classifica assieme alla Dinamo Sassari.