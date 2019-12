Highlights: Segafredo Virtus Bologna-Happy Casa Brindisi 99-87

166 visualizzazioni | 07:32

Dopo la riscossa in Eurocup contro Patrasso, la Virtus Bologna ritrova il successo anche in campionato battendo la Happy Casa Brindisi in Fiera nel secondo anticipo della 13esima giornata. E' l'11esimo successo in A per la squadra di Sasha Djordjevic che resta in testa alla classifica e imbattuta in casa.