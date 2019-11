Highlights: Segafredo Virtus Bologna-De Longhi Treviso 84-79

66 visualizzazioni | 08:15

La Segafredo Virtus Bologna deve soffrire fino alla fine ma è comunque positivo il debutto in Fiera: superata una tenace De' Longhi Treviso che lotta fino agli ultimi secondi per provare a togliere l'imbattibilità alla squadra di Djordjevic, capolista con otto vittorie in altrettante gare.