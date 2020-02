Highlights: S.Bernardo-Cinelandia Cantù-Umana Reyer Venezia 81-77

11 visualizzazioni | 07:35

Cantù sgambetta la Reyer Venezia al PalaDesio, torna al successo dopo due ko consecutivi e si riavvicina alla zona playoff, ora distante soltanto una vittoria. Kevarrius Hayes è l'MVP con 14 punti e 14 rimbalzi (7 dei quali offensivi), seguito dai 13 con 10 rimbalzi di Jeremiah Wilson. Per la Reyer, alla seconda sconfitta in fila, non servono i 25 punti di Mitchell Watt.