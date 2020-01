Highlights: Pompea Fortitudo Bologna-Grissin Bon Reggio Emilia 86-69

27 visualizzazioni | 06:07

Missione compiuta per la Pompea Fortitudo Bologna che supera la Grissin Bon Reggio Emilia al PalaDozza e stacca il pass per le Final Eight di Coppa Italia di Pesaro come sesta testa di serie. Un premio per la Effe di Antimo Martino, assoluta sorpresa di questo campionato a cui si presentava da neopromossa.