Highlights: Pallacanestro Trieste - Openjobmetis Varese 62-92

Non si fa attendere il riscatto di Varese, dopo la debacle contro Sassari. I varesini di coach Caja dominano infatti in lungo e in largo all'Allianz Dome di Trieste, rifilando un sonoro trentello alla squadra di casa. Prestazione mostruosa (32 punti, 6 rimbalzi, 7 assist e 5 recuperi) per Josh Mayo.